Gonda News: खड़े ट्रक में घुसी मिनी ट्रक, चालक की मौत

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गोंडा। गोंडा-अयोध्या हाईवे पर वीरपुर विसेन गांव के पास शनिवार सुबह अयोध्या की तरफ से आ रही मिनी ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे में मिनी ट्रक के चालक की मौत हो गई। पुलिस ने छानबीन की तो मृतक के पास आधार कार्ड मिला। इससे उसकी पहचान वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के पूरे धुरशाह निवासी अर्जुन पाल (44) के रूप में हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि अर्जुन वाराणसी से किराना का सामान लेकर बहराइच जा रहे थे। तभी हादसे में उनकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना दी गई है। (संवाद)