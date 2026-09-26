Gonda News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश

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पसका। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. जीएम चिश्ती ने शनिवार को परसपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों को बाढ़ प्रभावित लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करने को भी कहा। इसके बाद उन्होंने परसपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। इमरजेंसी, ओपीडी, प्रसव कक्ष, टीकाकरण कक्ष और प्रयोगशाला समेत विभिन्न सेवाओं का जायजा लिया। दवा वितरण कक्ष में उपलब्ध दवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. लवकेश शुक्ल, डॉ. मुकेश, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. उमेश वर्मा, शैलेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह, कुमकुम, एसएम चौधरी, अरविंद, योगेंद्र और सुनीता आदि मौजूद रहे। (संवाद)