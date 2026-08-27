मित्र देश की हर संभव मदद कर रहा भारत : विदेश राज्यमंत्री

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उन्होंने कहा कि संकट के समय भारत ने हमेशा राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग किया है। नेपाल में भी अनाज, दवाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं को लेकर पर्यावरण सुरक्षा पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। विकसित देशों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नेपाल में बाढ़ के बाद सीमावर्ती जिलों में अलर्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से पहले सूचना देने की पारदर्शी व्यवस्था है। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। (संवाद)

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गोंडा। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि भारत सरकार मित्र देश की हर संभव मदद कर रही है। बुधवार देर रात रोटरी क्लब गोंडा ग्रीन के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक सीमाएं हैं, लेकिन समाज आपस में जुड़ा हुआ है। सुख-दुख में दोनों देश हमेशा साथ रहे हैं।