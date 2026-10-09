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Gonda News: ससुराल व मायके वाले भिड़े, सात घायल

Fri, 09 Oct 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:00 PM IST
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In-laws and maternal family clash; seven injured
मोतीगंज। पिपरा भिटौरा में बृहस्पतिवार रात ससुराल और मायके पक्ष के बीच हुई मारपीट में सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक पक्ष के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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छजवा निवासी पिंकी का विवाह 10 वर्ष पूर्व पिपरा भिटौरा के जगतराम से हुआ था। आपसी विवाद में देवर सोनू ने पिंकी की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग आक्रोशित होकर ससुराल पहुंच गए। वहां दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडे चले। मारपीट में एक पक्ष से करमचंद, राजेश, राजकुमार व शिवम और दूसरे पक्ष से राजेंद्र, रोहित व विकास घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी काजीदेवर भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को लखनऊ रेफर किया गया है।
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सीओ सदर अभिषेक दवाच्या ने बताया कि प्रकरण में शिवम की तहरीर पर छह लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना में शामिल रोहित, विकास, अमित, प्रिंस और खुशीलाल निवासी छजवा को गिरफ्तार किया गया है।
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