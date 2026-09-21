Gonda News: आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:30 PM IST
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परसपुर। सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने धर्मराज पासवान नामक यूजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। उपनिरीक्षक अमित कुमार गुप्ता की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि रविवार को फेसबुक और ट्विटर पर धर्मराज पासवान नामक यूजर की ओर से विधायक और प्रदेश सरकार के संबंध में कथित तौर पर अमर्यादित व भड़काऊ पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली। सीओ करनैलगंज आनंद राय ने बताया कि धर्मराज पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। परसपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। (संवाद)
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