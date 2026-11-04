Gonda News: गोंडा से होकर चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन

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04660 लुधियाना-पूर्णिया त्योहार विशेष ट्रेन पांच और नौ नवंबर को लुधियाना से दोपहर 12 बजे चलेगी। दूसरे दिन सुबह 4:20 बजे गोंडा पहुंचेगी और 4:22 बजे रवाना होकर बस्ती, गोरखपुर होते हुए रात 9:30 बजे पूर्णिया जंक्शन पहुंचेगी।वापसी में 04659 पूर्णिया-लुधियाना विशेष ट्रेन छह और 10 नवंबर को रात 11:30 बजे पूर्णिया से चलेगी। अगले दिन दोपहर 1:35 बजे गोंडा पहुंचेगी और 1:37 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 6:50 बजे लुधियाना पहुंचेगी। पीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन में शयनयान श्रेणी के आठ, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11 और एसएलआर के दो कोच समेत कुल 21 कोच लगाए जाएंगे।