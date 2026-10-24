Gonda News: आलीशान मकान में पकड़ी गई बिजली चोरी

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मामले में मीटर रीडर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तीन अन्य निविदाकर्मियों की भूमिका की जांच कराई जा रही है।पूछताछ में मीटर रीडर ने बताया कि ग्राम प्रशासक के प्रतिनिधि कमर उसे घर की मीटर रीडिंग नहीं लेने देते थे। हालांकि, उसने इसकी सूचना अधिकारियों को नहीं दी थी। इस पर मुख्य अभियंता ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर, कमर ने बिजली चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास दो वैध बिजली कनेक्शन हैं।अभियान के दौरान गांव में बिजली बिल वसूली की स्थिति भी खराब मिली। करीब 100 कनेक्शनों में सिर्फ दो उपभोक्ता बिल जमा कर रहे थे। जांच के बाद 15 उपभोक्ताओं ने 22,500 रुपये बकाया जमा किया। 35 उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने से पहले नोटिस दिया गया। मुख्य अभियंता के मुताबिक, अभियान के दूसरे दिन गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में कुल 5.50 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई। बकायेदारों को 1650 नोटिस दिए गए, 255 बिलों में संशोधन किया गया और 148 कनेक्शन काटे गए। इसके अलावा 15 मीटर बदले गए और चारों जिलों में 114 विशेष शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के लिए अभियान जारी रहेगा।