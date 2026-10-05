Gonda News: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने कहा कि एसआईआर के नाम पर गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। निष्पक्ष जांच होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से इस्तीफा देना चाहिए। मांग पूरी नहीं होने पर सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा।पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ज्ञानेश कुमार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर सपाइयों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का वाचन किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान जावेद मंटू, मंगली यादव, जयसेन सिंह, सरफराज हुसैन, राहुल शुक्ल, सुरेश शुक्ल, अजय गौतम, हाजी जकी, पंकज गोस्वामी, वकार खां, राजकुमार सिंह, मतीन सिद्दीकी, लालचंद गौतम, पवन सिंह, अशोक तिवारी आदि मौजूद रहे।मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस ने रविवार रात से ही सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उनके 50 से अधिक नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। कहा कि सरकार पुलिस के दम पर आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। सोमवार को दोपहर बाद प्रशासन ने थोड़ी छूट दी।