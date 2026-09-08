Gonda News: लोकार्पण से पहले दोबारा धंस गईं पुल के एप्रोच की नालियां

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पुल के एप्रोच मार्ग के दोनों तरफ बनी नालियों का हिस्सा धंस रहा है। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। पिछले साल 13 अगस्त को भी इस एप्रोच मार्ग की मिट्टी बहने और नाली ढहने का मामला सामने आया था। उस समय अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद मरम्मत कराई गई थी, लेकिन अब फिर से स्थिति खराब हो गई है।ग्रामीण शिवनाथ पाठक, राजकुमार सिंह, गौरव, गुलाब आदि ने बताया कि यह मार्ग मथुरा, जयरामजोत, नरायनपुर कलां, माधोपुर, उड़िला और धर्मपुर आदि गांवों को जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने सेतु निगम और संबंधित विभाग से तत्काल मरम्मत कराकर सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की है।