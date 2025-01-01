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Gonda News: मगरमच्छ की दहशत, संगम घाट पर स्नान बंद

Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 12 Nov 2026 12:52 AM IST
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Crocodile terror; bathing at Sangam Ghat stopped
गोंडा के महंगूपुर स्थित कुटिला सरयू संगम तट पर मगरमच्छ मिलने की सूचना पर जांच करती वन विभाग की
विश्नोहरपुर। महंगूपुर गांव स्थित कुटिला-सरयू संगम तट पर मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। मंगलवार को स्नान घाट के पास मगरमच्छ दिखने के बाद बुधवार को श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान करने से दूरी बना ली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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ग्रामीण संदीप पांडेय ने बताया कि कार्तिक मास में प्रतिदिन करीब 50 महिला-पुरुष संगम तट पर स्नान करने आते हैं। मगरमच्छ दिखाई देने के बाद लोगों ने घाट पर जाना बंद कर दिया है। इससे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है।
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बुधवार को वन दरोगा कमल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि, नाव उपलब्ध नहीं होने के कारण रेस्क्यू अभियान शुरू करने में करीब दो घंटे की देरी हुई। ग्रामीणों के अनुसार, नाव की व्यवस्था के लिए हल्का लेखपाल दीपक और तहसीलदार आशुतोष पांडेय को भी सूचना दी गई, लेकिन तत्काल इंतजाम नहीं हो सका।
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बाद में वन विभाग की टीम करीब दो किलोमीटर दूर पहुंची और मछुआरों की नाव से नदी पार कर घाट के आसपास मगरमच्छ की तलाश की। काफी प्रयास के बाद भी मगरमच्छ नहीं मिला। इसके बाद टीम लौट गई।
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