Gonda News: लापता वृद्ध का तालाब में शव मिला

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छजवा निवासी रामनंदन ने बताया कि उनके पिता सीताराम (70) करीब दो वर्ष से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। शहर के मानसिक रोग चिकित्सक के यहां उनका इलाज चल रहा था। 11 सितंबर की रात नौ बजे वह परिजनों को बिना बताए घर से निकल गए थे। काफी तलाश करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। मृतक की पत्नी मायावती ने तीन दिन पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोमवार को गांव के बाहर तालाब में शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान सीताराम के रूप में की।थानाध्यक्ष तेज नारायण गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।सीताराम अपने पीछे पत्नी मायावती समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके चार बेटे घनश्याम, रघुनंदन, शिवनंदन और रामनंदन हैं। इनमें से रघुनंदन की करीब आठ माह पहले मौत हो गई थी। दो बेटियां विजय कुमारी और कौशल्या हैं, दोनों की शादी हो चुकी है।