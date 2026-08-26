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Gonda News: फायरिंग में युवक की जांघ में लगी गोली, भर्ती

Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 26 Aug 2026 11:51 PM IST
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A young man was shot in the thigh during the firing and was admitted to the hospital
मेडिकल कॉलेज में भर्ती आनंद कुमार मिश्र।
खरगूपुर। जानकीनगर पोखरा गांव के पास मंगलवार रात बाइक सवार पर फायरिंग का मामला सामने आया है। गोली दाएं जांघ में लगने से बसंतपुर राजा निवासी आनंद कुमार मिश्र (47) घायल हो गए। दूसरी गोली उनकी बाइक की टंकी में लगी। घायल को आसपास के लोगों ने निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो भाइयों, उनके पिता और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की शुरुआती जांच में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है।
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इटियाथोक थाना क्षेत्र के बसंतपुर राजा गांव निवासी आनंद कुमार मिश्र मंगलवार रात करीब आठ बजे बाइक से महराजगंज जा रहे थे। आरोप है कि जानकीनगर पोखरा गांव के पास पहुंचते ही बाइक सवार तीन लोगों ने उन पर अचानक फायर कर दिया। गोली लगने से आनंद घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने बाइक चलाकर करीब 500 मीटर दूर गोंडा-बलरामपुर मार्ग तक पहुंचकर लोगों को घटना की जानकारी दी। आसपास के लोगों ने उन्हें निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचाया।
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आनंद ने पुलिस को दी तहरीर में जानकीनगर पोखरा निवासी लालता प्रसाद पांडेय के दो बेटों और एक अज्ञात व्यक्ति पर फायरिंग का आरोप लगाया है। इसी आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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घटना की सूचना पर सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने रात में घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।



आरोपियों के बलरामपुर में होने की सामने आई बात
सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे घटना के समय बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पुलिस इस संबंध में अन्य साक्ष्य और जानकारी जुटा रही है। घटना की वास्तविकता जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।
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