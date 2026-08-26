Gonda News: फायरिंग में युवक की जांघ में लगी गोली, भर्ती

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इटियाथोक थाना क्षेत्र के बसंतपुर राजा गांव निवासी आनंद कुमार मिश्र मंगलवार रात करीब आठ बजे बाइक से महराजगंज जा रहे थे। आरोप है कि जानकीनगर पोखरा गांव के पास पहुंचते ही बाइक सवार तीन लोगों ने उन पर अचानक फायर कर दिया। गोली लगने से आनंद घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने बाइक चलाकर करीब 500 मीटर दूर गोंडा-बलरामपुर मार्ग तक पहुंचकर लोगों को घटना की जानकारी दी। आसपास के लोगों ने उन्हें निजी वाहन से मेडिकल कॉलेज गोंडा पहुंचाया।आनंद ने पुलिस को दी तहरीर में जानकीनगर पोखरा निवासी लालता प्रसाद पांडेय के दो बेटों और एक अज्ञात व्यक्ति पर फायरिंग का आरोप लगाया है। इसी आधार पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।घटना की सूचना पर सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने रात में घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।आरोपियों के बलरामपुर में होने की सामने आई बातसीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे घटना के समय बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पुलिस इस संबंध में अन्य साक्ष्य और जानकारी जुटा रही है। घटना की वास्तविकता जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।