Gonda News: 15 लाख रुपये से बनेगा स्कूल का नया भवन

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जिला समन्वयक समेकित शिक्षा राजेश सिंह ने बताया कि विद्यालय का मूल भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय में बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिए भवन का पूर्ण पुनर्निर्माण जरूरी था। नए भवन के बनने के बाद बच्चों को सुरक्षित माहौल के साथ बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। विज्ञापन

कार्यक्रम में जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन गणेश गुप्ता, आनंद सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा नोहर के विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार चतुर्वेदी, विद्यालय की प्रधानाध्यापक रीना यादव, नेहा तिवारी, अनामिका मिश्रा, सुशीला यादव, सीमा देवी, लविशा घावरी तथा शिक्षामित्र प्रतिमा एवं ज्योति सिंह आदि मौजूद रहीं। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा राजेश सिंह ने बताया कि विद्यालय का मूल भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय में बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिए भवन का पूर्ण पुनर्निर्माण जरूरी था। नए भवन के बनने के बाद बच्चों को सुरक्षित माहौल के साथ बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।कार्यक्रम में जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन गणेश गुप्ता, आनंद सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा नोहर के विज्ञान शिक्षक मनोज कुमार चतुर्वेदी, विद्यालय की प्रधानाध्यापक रीना यादव, नेहा तिवारी, अनामिका मिश्रा, सुशीला यादव, सीमा देवी, लविशा घावरी तथा शिक्षामित्र प्रतिमा एवं ज्योति सिंह आदि मौजूद रहीं।

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गोंडा। अभी तक अतिरिक्त कक्षा कक्ष में पढ़ाई कर रहे प्राथमिक विद्यालय परेड सरकार के बच्चों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। विद्यालय के मूल भवन का नए सिरे से 15 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराया जाएगा। शनिवार को बीएसए अमित कुमार सिंह ने भूमि पूजन कर पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ उन्हें बेहतर शैक्षिक माहौल देना जरूरी है।