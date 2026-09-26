Gonda News: पड़ोसी ने मासूम पर खौलता पानी डाला

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करनैलगंज। कस्तूरी गांव में पड़ोसी के दरवाजे पर खेलने पहुंचे मासूम पर खौलता पानी डालने का मामला आया है। पुलिस ने एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव की सुनीता ने बताया कि 18 सितंबर की दोपहर वह दवा लेने गई थीं। उनके तीन बच्चे घर में ही थे। बेटा गणेश (4) शाम पांच बजे खेलते हुए पड़ोसी गीता के दरवाजे पर पहुंच गया। आरोप है कि बच्चे के वहां पहुंचने से नाराज होकर गीता ने उस पर खौलता पानी डाल दिया। इससे बच्चे का बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया। घर लौटने पर सुनीता को घटना की जानकारी हुई। विरोध करने पर गीता ने गालीगलौज कर जान से मारने और वृद्ध ससुर को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि आरोपी गीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। (संवाद)