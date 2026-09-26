फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   80% of shops closed; business worth 300 crore affected

Gonda News: 80 फीसदी दुकानें बंद, 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित

Sat, 26 Sep 2026 11:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
80% of shops closed; business worth 300 crore affected
लगातार बारिश के कारण शनिवार को चौक बाजार में बंद दुकानें। - संवाद  
गोंडा। तीन दिन से लगातार हो रही बारिश ने शहर के कारोबार की रफ्तार थाम दी है। व्यापारियों के मुताबिक, बारिश के चलते जिले में करीब 300 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। शनिवार को चौक बाजार की करीब 80 फीसदी दुकानें बंद रहीं। आम दिनों में ग्राहकों से गुलजार रहने वाले बाजार में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। सड़क किनारे लगने वाले सब्जी, फल, फास्टफूड समेत रोजमर्रा के सामान के अधिकांश ठेले भी नहीं लगे।
विज्ञापन

चौक बाजार में शनिवार को बारिश का असर साफ दिखाई दिया। अधिकांश दुकानों के शटर गिरे रहे और सड़कों पर आवाजाही भी काफी कम रही। जो दुकानें खुलीं, वहां भी ग्राहक नदारद रहे। लगातार बारिश के कारण लोग जरूरी काम से ही घरों से निकले। इसका सीधा असर खरीदारी और कारोबार पर पड़ा।
विज्ञापन

सबसे ज्यादा परेशानी रेहड़ी-पटरी वालों को हुई। महिला अस्पताल के पास ठेला लगाने वाले सिराज ने बताया कि दो दिन से काम ठप है। शनिवार को बारिश के बावजूद ठेला लेकर पहुंचे, लेकिन तेज हवा चलने के कारण ठेला लगाना मुश्किल हो गया। छाता लगाते हैं तो हवा उसे भी उड़ा दे रही है। ऐसे में दिनभर कमाई के बिना बैठना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ठेला लगाने वाले रोहन ने बताया कि दो दिन से खाली बैठे हैं। बारिश के कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं। गोलू ने कहा कि रोज की कमाई रुक गई है। अब बारिश थमने का इंतजार है, तभी काम शुरू हो सकेगा।

उद्योग व्यापार वेलफेयर एसोसिएशन के नगर अध्यक्ष आदित्य पाल ने बताया कि बारिश का कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। जिले में तीन दिन में करीब 300 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। जलभराव के कारण लोगों का बाजार पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगातार बारिश के चलते खरीदार घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिससे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लगातार बारिश के कारण शनिवार को चौक बाजार में बंद दुकानें। - संवाद  

लगातार बारिश के कारण शनिवार को चौक बाजार में बंद दुकानें। - संवाद  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed