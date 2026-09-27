Gonda News: नशामुक्त भारत पर 72 विद्यार्थियों ने लिखे निबंध

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मुख्य परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव, युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभाव और नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार व्यक्त किए।रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार तिवारी ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ, जागरूक, अनुशासित और जिम्मेदार युवा ही सामाजिक व आर्थिक प्रगति को गति दे सकते हैं। डॉ. अमित शुक्ल ने कहा कि नशे से मुक्त युवाशक्ति अपने भविष्य के साथ परिवार और समाज को भी सशक्त बनाने में योगदान देती है। प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह ने खराब मौसम के बावजूद विद्यार्थियों की भागीदारी और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रो. अरविंद कुमार शर्मा, डॉ. सुजीत सिंह और डॉ. सतीश दुबे का सहयोग रहा।