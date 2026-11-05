जहर खाने से युवती की मौत: शव गांव पहुंचते ही भड़का परिजनों का आक्रोश, आरोपी सिपाही को बुलाने की मांग पर अड़े

प्रेमी के घर विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार की रात करीब आठ बजे शव लेकर गांव पहुंचे परिजनों ने उसे घर के सामने रख दिया। वे आरोपी सिपाही को मौके पर बुलाने और उसके परिजनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। इससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई।

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क्या है पूरा मामला

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस पूरी रात गांव में डटी रही। बृहस्पतिवार सुबह तक गांव में पुलिस बल तैनात रहा। विज्ञापन



इस संबंध में कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने शव घर के सामने रखा है। दोनों पक्षों के घर आमने-सामने होने के कारण शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाया गया है। शव का अंतिम संस्कार सिधागर घाट पर किया जाएगा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस पूरी रात गांव में डटी रही। बृहस्पतिवार सुबह तक गांव में पुलिस बल तैनात रहा।इस संबंध में कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने शव घर के सामने रखा है। दोनों पक्षों के घर आमने-सामने होने के कारण शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाया गया है। शव का अंतिम संस्कार सिधागर घाट पर किया जाएगा।

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