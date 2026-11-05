फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Young woman dies in Ghazipur after consuming poison family demand raised to summon accused constable

जहर खाने से युवती की मौत: शव गांव पहुंचते ही भड़का परिजनों का आक्रोश, आरोपी सिपाही को बुलाने की मांग पर अड़े

Thu, 05 Nov 2026 10:31 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 05 Nov 2026 10:31 AM IST
सार

गाजीपुर जिले में विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद घरवाले शव आरोपी के घर के सामने रखकर उसे और उसके परिजनों की गिरफ्तारी की मांग उठाई।

विज्ञापन
Young woman dies in Ghazipur after consuming poison family demand raised to summon accused constable
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रेमी के घर विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार की रात करीब आठ बजे शव लेकर गांव पहुंचे परिजनों ने उसे घर के सामने रख दिया। वे आरोपी सिपाही को मौके पर बुलाने और उसके परिजनों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। इससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई।

विज्ञापन


क्या है पूरा मामला
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस पूरी रात गांव में डटी रही। बृहस्पतिवार सुबह तक गांव में पुलिस बल तैनात रहा।
विज्ञापन


इस संबंध में कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों ने शव घर के सामने रखा है। दोनों पक्षों के घर आमने-सामने होने के कारण शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाया गया है। शव का अंतिम संस्कार सिधागर घाट पर किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed