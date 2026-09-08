Ghazipur News: दो जगहों पर जलभराव का विरोध, ग्रामीणों ने धान रोपा

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ब्लाॅक के ग्राम सभा बीरबलपुर में 15 वर्ष पुराने खड़ंजे पर जल निकासी न होने से रास्ता तालाब बना हुआ है। ग्रामीण रामकृत ने कहा कि इससे 5 घरों के लोगों का आना-जाना बंद है।इस मौके पर रामअवध, कमला, मीरा, गिरजा सहित उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर रामआशीष, नितेश आदि मौजूद रहे।इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अजीत कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।