Ghazipur News: दो जगहों पर जलभराव का विरोध, ग्रामीणों ने धान रोपा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:57 AM IST
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मरदह। क्षेत्र में दो जगहों पर सड़क पर जलभराव से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर धान रोपकर विरोध जताते हुए जल्द समस्या के समाधान की मांग की।
ब्लाॅक के ग्राम सभा बीरबलपुर में 15 वर्ष पुराने खड़ंजे पर जल निकासी न होने से रास्ता तालाब बना हुआ है। ग्रामीण रामकृत ने कहा कि इससे 5 घरों के लोगों का आना-जाना बंद है।
इस मौके पर रामअवध, कमला, मीरा, गिरजा सहित उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर रामआशीष, नितेश आदि मौजूद रहे।
इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अजीत कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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ब्लाॅक के ग्राम सभा बीरबलपुर में 15 वर्ष पुराने खड़ंजे पर जल निकासी न होने से रास्ता तालाब बना हुआ है। ग्रामीण रामकृत ने कहा कि इससे 5 घरों के लोगों का आना-जाना बंद है।
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इस मौके पर रामअवध, कमला, मीरा, गिरजा सहित उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर रामआशीष, नितेश आदि मौजूद रहे।
इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अजीत कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।