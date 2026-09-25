Ghazipur News: एक अक्तूबर से ग्रीनफील्ड हाईवे के 34 किमी हिस्से में फर्राटा भरेंगे वाहन

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एनएचएआई आजमगढ़ के परियोजना निदेशक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षित यातायात संचालन के लिए गाजीपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से पेट्रोलिंग एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यात्रियों से निर्धारित प्रवेश-निकास बिंदुओं का ही इस्तेमाल करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

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गाजीपुर। गाजीपुर-बलिया ग्रीनफील्ड हाईवे का पैकेज-1 एक अक्तूबर से ट्रायल रन के लिए खोल दिया जाएगा। पहले चरण में जंगीपुर से लट्ठूडीह प्रधानपुर तक वाहनों का आवागमन शुरू होगा। इसके आगे फिलहाल निकास बिंदु उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों के लिए छह स्थानों पर प्रवेश और निकासी की व्यवस्था की गई है।