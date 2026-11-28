राम जैसे आचरण से होगा फायदा

सनातन धर्म और रामकथा के सवाल पर उन्होंने कहा कि कथाओं में उनका आना-जाना लगा रहता है। रामकथा, भागवत कथा, राम मंदिर और रामसेतु को जो गाली देगा, उसका खुद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केवल रामकथा सुनने से फायदा नहीं होगा, बल्कि भगवान राम जैसे आचरण को अपनाने से लाभ होगा।



उन्होंने कहा कि भगवान राम ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया था। दलित, वंचित और कमजोर लोगों को साथ लेकर चले थे। आज कुछ लोग जातियों को निशाना बनाकर गाली दे रहे हैं, जो उचित नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग को अपशब्द कहना ठीक नहीं है।



सपा-कांग्रेस का गठबंधन बेमेल

विपक्षी गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गठबंधन में आपसी तालमेल और विचारों की समानता जरूरी है।



इस मौके पर महापौर अशोक कुमार तिवारी, रोहनिया विधायक डॉ. सुनील कुमार पटेल, सुजीत सिंह, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, पंकज सिंह डब्लू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।