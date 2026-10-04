Ghazipur News: वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर 4 घंटे में 2 सड़क हादसे, सीआरपीएफ कर्मी और राजमिस्त्री की मौत

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राजमिस्त्री की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने एक लेन पर शव रखकर सुबह 8.30 बजे जाम लगा दिया। सदर तहसीलदार राजीव कुमार यादव और सीओ सिटी अनिल कुमार के आश्वासन पर तीन घंटे बाद सुबह 11.30 बजे जाम समाप्त हुआ।छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौतमरदह थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि भवानीपुर कंसहरी गांव निवासी पवन कुमार सिंह ने बताया कि छोटे भाई शशिकांत सिंह वाराणसी स्थित सीआरपीएफ की 95 बटालियन में तैनात थे। वह दो दिन की छुट्टी पर शनिवार शाम ही घर आए थे। पांच अक्तूबर को उन्हें ड्यूटी पर वापस जाना था। वह भोर में करीब 4 बजे पैतृक आवास से 200 मीटर दूर गाजीपुर-गोरखपुर फोरलेन के फुटपाथ पर टहल रहे थे। भवानीपुर गांव के सामने मऊ की ओर जाने वाले लेन पर कुछ दूर बढ़े ही थे। तभी पीछे से मऊ की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबतक आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचते चालक वाहन लेकर भाग गया। जानकारी मिलते ही मां गायत्री देवी, पत्नी प्रियंका सिंह, बेटी परी सिंह, बेटा शौर्य सिंह और रुद्र सिंह का रो-रोकर हाल बेहाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के बड़े भाई पवन कुमार सिंह की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात वाहन को चिह्नित करने की कार्रवाई के साथ चालक की तलाश की जा रही है।अज्ञात वाहन की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत, तीन घंटे तक सड़क जामभड़सर में जंगीपुर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि बिरनो थाना क्षेत्र के भंवरहा गांव निवासी कृष्णानंद राम ने तहरीर दी कि उनके पिता मिट्ठू राम (42) प्रतिदिन की तरह सुबह बाइक से गाजीपुर राजमिस्त्री का काम करने जा रहे थे। शेखपुर पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने शव रखकर सुबह 8.30 बजे फोरलेन का एक लेन जाम कर दी। सूचना पर पहुंचे सदर तहसीलदार राजीव कुमार यादव और सीओ सिटी अनिल कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराने के साथ सुबह 11.30 बजे जाम आश्वासन देकर समाप्त कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के बड़े बेटे कृष्णानंद राम की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।