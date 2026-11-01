Ghazipur News: डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए कोषागार का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

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इसके तहत पेंशनर घर बैठे स्मार्टफोन से फेस रिकग्निशन के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाण ऐप की मदद लेनी होगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए पेंशनरों को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करना होगा। दोनों एप पर आवश्यक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आधार नंबर दर्ज कर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरना होगा।ई-मेल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद फेस रिकग्निशन के माध्यम से चेहरे की पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद जीवन प्रमाण ऐप खोलकर आधार नंबर और मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। पेंशनर को अपना नाम और पेंशन का प्रकार भरने के बाद निर्गतकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य करकार तथा निर्गमनकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश कोषागार का चयन करना होगा।इसके बाद कोषागार गाजीपुर का चयन कर पेंशन भुगतानादेश संख्या (पीपीओ नंबर), बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड दर्ज करना होगा। अंत में फेस रिकग्निशन के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया पूरी करने पर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा पेंशनर अपनी बैंक शाखा, पोस्ट आफिस अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं।