Ghazipur News: राजस्व टीम ने सार्वजनिक रास्ते से हटवाया अतिक्रमण

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बरेसर। थाना क्षेत्र के दहेंन्दु गांव में सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को राजस्व और पुलिस टीम ने हटवाया। डीएम अनुपम शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई हुई। गांव निवासी समरजीत सिंह ने डीएम को पत्रक सौंप शिकायत की थी कि गांव के सार्वजनिक रास्ते पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हैंडपंप लगाने के साथ मिट्टी डालकर रास्ते पर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी हो रही थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कानूनगो जयशंकर राम ने बताया कि राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके का निरीक्षण करने के बाद सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान रास्ते पर डाली गई मिट्टी को हटाने के साथ आवागमन सुचारु कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। संवाद