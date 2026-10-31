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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   the PM Kisan Samman Nidhi scheme has reached the accounts of 2.91 lakh farmers.

Ghazipur News: 2.91 लाख किसानों के खाते में पहुंचा पीएम किसान सम्मान निधि के 58.37 करोड़ रुपये

Sat, 31 Oct 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:42 AM IST
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the PM Kisan Samman Nidhi scheme has reached the accounts of 2.91 lakh farmers.
बरकछा में मनाया गया किसान उत्सव दिवस
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मिर्जापुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत जिले के 2,91,897 किसानों के खातों में 58 करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपये भेजे गए। कृषि विभाग की तरफ से शुक्रवार को बरकछा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में किसान उत्सव दिवस मनाया गया। इसमें मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, डीएम पवन कुमार गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह मौजूद रहे।

अधिकारियों ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती-किसानी के लिए आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। किसान इससे बीज, खाद और अन्य जरूरतों को पूरा कर फसल की तैयारी कर सकते हैं। छोटी जोत वाले किसानों के लिए यह धनराशि खेती का खर्च उठाने में सहायक है। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार सिंह ने कहा कि सम्मान निधि से किसानों को खेती-बारी के कार्यों में काफी सहूलियत मिल रही है। उन्होंने कहा जिले के सभी ब्लॉकों में भी किसान उत्सव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. श्रीराम सिंह, जनपद सलाहकार डॉ. सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित कार्यक्रम में करीब 357 किसान शामिल हुए।
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