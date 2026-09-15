Ghazipur News: बैडमिंटन में तीनों आयु वर्ग में बालिका टीम बनी विजेता

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ओवरऑल चैंपियन का खिताब भी गाजीपुर ने जीता। चंदौली दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।मंगलवार को अंडर-14 बालिका वर्ग में गाजीपुर ने जौनपुर को हराकर विजेता ट्रॉफी हासिल की। बालक वर्ग में चंदौली विजेता और गाजीपुर उपविजेता रहा। अंडर-17 में बालिका वर्ग में गाजीपुर विजेता और जौनपुर उपविजेता रहा, जबकि बालक वर्ग में वाराणसी विजेता और गाजीपुर उपविजेता रहा।अंडर-19 बालिका वर्ग में गाजीपुर ने चंदौली को पीछे छोड़कर खिताब जीता। बालक वर्ग में वाराणसी विजेता और गाजीपुर उपविजेता रहा।मुख्य अतिथि एसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। विशिष्ट अतिथि एडीआईओएस अरविंद कुमार सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजक सेराज अहमद, आकाश सिंह, डॉ. अखंड राय आदि रहे।