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Ghazipur News: दस को मनेगा श्री चित्रगुप्त पूजन का वार्षिक समारोह

Mon, 19 Oct 2026 12:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:05 AM IST
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The annual Shri Chitragupta Puja celebration will be held on the 10th.
शहर के ददरीघाट स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में बैठक करते श्री चित्रगुप्त वंशीय सभा के सदस
श्री चित्रगुप्त वंशीय सभा ददरी घाट की ओर से इस वर्ष श्री चित्रगुप्त पूजन का वार्षिक समारोह 10 नवंबर, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक पूजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन की तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही हैं। मंदिर परिसर में रंगाई-पुताई सहित अन्य जरूरी कार्य कराए जा रहे हैं।
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रविवार को श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में संस्था की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष आनंद शंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से वार्षिक पूजन समारोह करने का निर्णय लिया गया। संस्था के मंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 नवंबर को शाम चार बजे से मंदिर परिसर में सार्वजनिक पूजन होगा। शाम छह बजे महाआरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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