Ghazipur News: सेंध लगा नकदी-सामान चोरी

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दुकानदार सोमारू ने बताया कि रात करीब तीन बजे चोरी की घटना हुई। उन्होंने बताया कि वह रामलीला में हनुमान का पात्र निभाने के बाद घर लौट रहे थे। रात में दुकान के सामने से गुजर रहे तो किसी तरह की आहट नहीं मिली थी। देर रात चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में तीन जगह सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने बताया कि एहतियात के तौर पर दुकान में कम नकदी रखते हैं। इसके बावजूद चोर गल्ले में रखे करीब 15 हजार रुपये और करीब दो लाख रुपये का किराना सामान उठा ले गए। सुबह दुकान पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। दुकान की पिछली दीवार में सेंध लगाकर सामान निकालने की घटना से बाजार के व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना तो रिकॉर्ड हुई हैं। फुटेज में चोर चोरी करते दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंह ढका होने के कारण पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दुकानदार ने खानपुर थाने में तहरीर देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि चोरी के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।मकान का ताला तोड़कर चोरीजमानिया। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन बाजार चौकी क्षेत्र के बड़ेसर स्थित नगर कॉलोनी मोड़ के पास शनिवार की देर रात चोरों ने एक मकान से लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर चार क्विंटल अरहर, सात कुंतल क्विंटल और ट्रैक्टर की दो बड़ी बैटरियां चुरा ले गए। पीड़ित किसान बालिस्टर सिंह ने बताया कि शनिवार की रात चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला चटका दिया और गोदाम में रखा 4 क्विंटल अरहर, 7 क्विंटल सरसों सहित ट्रैक्टर की दो बड़ी बैटरियां लेकर गए। रविवार की सुबह जानकारी होने पर सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगा।