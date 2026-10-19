Ghazipur News: सीपीसी येलो की टीम 7 विकेट से विजयी

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग स्टार सी की टीम 32 ओवर में 147 रनों पर आउट हो गई। रुद्रा सिंह ने 47 रन बनाए। सीपीसी येलो की तरफ से सौरभ यादव ने सर्वाधिक 5, पवन राय ने 3 तथा अश्विनी राय एवं विनीत सिंह राजपूत ने 1-1 विकेट लिया। सीपीसी येलो की टीम ने 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मनीष यादव ने 28 गेंद पर नाबाद 50 एवं सुनील कुशवाहा ने 33 गेंद पर 40 रन बनाए। यंग स्टार सी की तरफ से आदित्य सिंह, देवांश यादव एवं कप्तान शुभम ने 1-1 विकेट लिया। आज के मैच में स्मृति एवं सौरभ ने अंपायरिंग तथा आरू और शिखर ने स्कोरर की भूमिका निभाई।

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गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्थानीय स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जीडीसीए मैदान पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का दूसरा मैच रविवार को सीपीसी येलो और यंग स्टार सी के बीच खेला गया। इसमें सीपीसी येलो की टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।