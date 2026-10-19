Ghazipur News: करंट लगने से किसान की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के महेवा गांव निवासी राहुल कुशवाहा घर पर रहकर खेती-बाड़ी का काम संभालता थे। उनके पिता दीनबंधु कुशवाहा समाज कल्याण विभाग में एडीओ पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि राहुल रोज की तरह रविवार की सुबह भैंस को नहलाने के बाद खेत में सब्जियों की सिंचाई करने गए थे। मोटर चालू करने के लिए जैसे ही उन्होंने बिजली का प्लग लगाया, वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए।घटना की जानकारी होने पर परिजन उसे निजी वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल गाजीपुर रेफर कर दिया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया।राहुल दो भाइयों में बड़े थे। वर्ष 2019 में उनका विवाह स्टेशन के समीप इलाइचीपुर डिगरी गांव निवासी ममता से हुआ था। परिवार में पत्नी ममता, मां बासमती और दो मासूम बेटियां दिव्यांशी व रियांशी हैं। परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि किसान की मौत करंट लगने से हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।