Ghazipur News: छह साल के बच्चे के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म

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थानाध्यक्ष सचिन सिंह ने बताया कि पीड़ित के नाना ने तहरीर देकर बताया कि कुछ दिन पूर्व नाती के साथ बेटी घर आई थी। दोपहर में छह वर्षीय नाती गांव में ही बच्चों के साथ खेलने गया था। एक 12 वर्षीय किशोर ने नाती के साथ दुष्कर्म किया। जब नाती रोते-बिलखते घर पहुंचा और घटना की जानकारी दी तो बेटी पूछने के लिए आरोपी के घर गई। आरोपी के परिजनों ने बेटी को गाली देने के साथ पीटकर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी बालक और मारपीट के मामले आरोपी बालक के पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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थाना क्षेत्र के एक गांव के एक छह वर्षीय बच्चे के साथ एक किशोर ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित के नाना की तहरीर पर मंगलवार की देर शाम पुलिस ने दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।