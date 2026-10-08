गाजीपुर: ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ के नारे, कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

बोले कांग्रेस नेता- मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद

जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। योग्य मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाना लोकतंत्र के साथ गंभीर खिलवाड़ है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जनता का भरोसा बना रहना जरूरी है और मामले में पारदर्शी जवाब मिलना चाहिए।



शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा और पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे ने कहा कि पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटना उसके संवैधानिक अधिकार पर चोट है। कांग्रेस इस मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाएगी। पूर्व विधायक पशुपतिनाथ राय और एआईसीसी सदस्य रविकांत राय ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध रखना निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है।



प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बटुक नारायण मिश्र, प्रवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव, हामिद अली, राजेश गुप्ता, चंद्रिका सिंह, राजीव सिंह, शहजादे भाई, ज्ञान प्रकाश सिंह, राम नगीना पांडेय, सतीश उपाध्याय, रईस अहमद, उमाशंकर, मंसूर जैदी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।