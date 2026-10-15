Ghazipur News: शौच के लिए गए किशोर की नाले में डूबकर मौत

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स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद अमन को गड्ढे भरे पानी से बाहर निकाला। शव देखते ही परिजन रोने- बिलखने लगे। मृतक अमन दो भाइयों में छोटा था और तरांव स्थित एक इंटर कॉलेज में नौवीं का छात्र था। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहसीलदार महेंद्र बहादुर ने बताया कि मामला संज्ञान में है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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भांवरकोल। शौच के लिए घर से निकले किशोर की मंगलवार की देर शाम भागड़ नाले में डूबकर मौत हो गई। बुधवार को स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव पानी से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी गई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ग्रामीणों ने बताया कि निरोजपुर गांव निवासी अमन कुमार (15) मंगलवार शाम शौच की बात कह कर भागड़ नाले में स्थित गड्ढे की तरफ गए थे। बाढ़ का पानी गड्ढे में पानी भरा हुआ था। शौच के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया। जब देकर शाम वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने किशोर की तलाश की, लेकिन पता चल नहीं सका।