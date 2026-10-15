Ghazipur News: आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों की कलमबंद हड़ताल शुरू

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कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध केवल कलमबंद हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा। इस मौके पर सीमा राय, संध्या उपाध्याय, पूनम सिंह, मुन्नी मिश्रा, रिंकू शर्मा, माला देवी, मीरा राय, शीला देवी, प्रभा मौजूद रहीं।

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रेवतीपुर। मानदेय की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने बुधवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। आशा बहू कल्याण समिति के आह्वान पर शुरू हुए आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसव संबंधी कार्यों, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दायित्वों का बहिष्कार करने का एलान किया है। उनका कहना है कि संगठन की ओर से अगला निर्णय आने तक हड़ताल जारी रहेगी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने, प्रसव के दौरान सहयोग देने, बच्चों के नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वे निभाती हैं। इसके बावजूद मानदेय से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है।