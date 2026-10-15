Ghazipur News: छात्राओं ने बाइक और कार सवारों को किया जागरूक

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मिशन शक्ति प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र राय के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान छात्राओं ने वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल किए। उन्होंने समझाया कि बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाना दुर्घटना के दौरान जानलेवा साबित हो सकता है। छात्राओं ने कहा कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद और दूसरों की जान सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बाइक चालकों से हेलमेट पहनने और कार सवारों से सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की अपील की। अभियान के दौरान आरक्षी जितेंद्र प्रसाद, महिला आरक्षी शाहजहां और अनुराधा गोंड मौजूद रहीं।

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सुहवल। हेलमेट नहीं पहनने पर चालान से बचने की नहीं, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा की चिंता करें। इसी संदेश के साथ शिवपूजन इंटर कॉलेज की एनसीसी छात्राओं ने बुधवार को मिशन शक्ति 6.0 के तहत ढढ़नी चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। छात्राओं ने बाइक और कार सवारों को रोककर यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों से जब छात्राओं ने पूछा कि वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं या नहीं, तो वाहन चालकों ने गलती मानी और नियमों का पालन करने की बात कही।