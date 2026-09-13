फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Ganeshotsav 2026 Hymns in praise of Ganpati Bappa in kashi City of Shiva

गणेशोत्सव 2026: शिव की नगरी में कल से होगा गणपति बप्पा का महिमागान, पूजा पंडालों में विराजेंगी प्रतिमाएं

Sun, 13 Sep 2026 04:03 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 13 Sep 2026 04:03 PM IST
सार

शिव की नगरी में कल से गणपति बप्पा का महिमागान होगा। पूजा पंडालों में प्रतिमाएं विराजेंगी। वहीं 12 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहेगी। कौन बनेगा करोड़पति आदि प्रतियोगिताएं होंगी। 

विज्ञापन
Ganeshotsav 2026 Hymns in praise of Ganpati Bappa in kashi City of Shiva
काशी में गणेशोत्सव की तैयारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शिव की नगरी में 10 दिनों तक गणपति बप्पा का महिमागान होगा। सोमवार से 50 से अधिक पूजा पंडालों में कलश स्थापना के साथ विविध अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 10 से अधिक पूजा पंडालों में पूजन के साथ विविध प्रतियोगिताएं होंगी। एक हजार से अधिक मराठी समाज के घरों में भी गणेश जी की पूजा होगी। शनिवार को पूजा पंडालों के निर्माण की तैयारी चलती रही।

विज्ञापन


श्रीकाशी मराठा गणेश उत्सव समिति का 18वां पांच दिवसीय श्रीगणेश उत्सव ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में मनाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी ने बताया कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित कर मराठी पद्धति से पूजा होगी। छह फीट की प्रतिमा तथा पंडाल बाहुबली थीम पर बन रहा है। बताया कि भजन संध्या, फैंसी ड्रेस, नृत्य, चित्रकला, मेहंदी प्रतियोगिता के अलावा कौन बनेगा करोड़पति का भी शो होगा। 
विज्ञापन


17 सितंबर को हल्दी-कुमकुम, वाल्मीकि ग्रुप की देवों की झांकी की प्रस्तुति और छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान होगा। अंतिम दिन 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे शोभायात्रा निकालकर प्रतिमा का विसर्जन होगा। शोभायात्रा में नासिक से 80 सदस्यीय दल की मोहक प्रस्तुति होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


शारदा भवन अगस्तकुंडा में गणेशोत्सव सोमवार से शुरू होगा। इस दौरान पूजन-अर्चन के साथ हास्य कवि सम्मेलन, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष विषयों में शलाका परीक्षा, व्याख्यान प्रतियोगिता, सम्मान समारोह, न्याय, व्याकरण व वेदांत विषय पर शास्त्रार्थ व विद्वत सभा, संगीत संध्या का आयोजन होगा। अंतिम दिन 18 अगस्त को शोभायात्रा निकाली जाएगी। 

Ganeshotsav 2026 Hymns in praise of Ganpati Bappa in kashi City of Shiva
काशी में गणेशोत्सव की तैयारी - फोटो : अमर उजाला

श्रीकाशी गणेशोत्सव कमेटी का सात दिवसीय गणेशोत्सव ब्रह्माघाट पर मनाया जाएगा। अध्यक्ष सुनील चितल्ले ने बताया कि कलश स्थापना के बाद विविध अनुष्ठान होंगे। विविध प्रतियोगिताओं के अलावा बच्चे मराठी व हिंदी में पद्यगान करेंगे। संगीत सम्मेलन और हरियाली शृंगार होगा। अंतिम दिन 20 सितंबर को महानैवेद्य भोग के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी। 

श्रीगणेशोत्सव सेवा समिति की ओर से राधा कृष्ण मंदिर, दशाश्वमेध में 12 दिवसीय गणेशोत्सव में सिद्धि विनायक जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होगी। पहली बार सिद्धि विनायक की पूजा होगी। इस दौरान पूजन, वेद घोष, विद्वत सभा, शृंगार, प्रतियोगिताएं, संगीत सम्मेलन, हल्दी-रोली, महानैवेद्य अर्पण आदि आयोजन होंगे। इसके अलावा दुर्गाघाट, रामघाट, मछोदरी आदि इलाकों में भी गणेशोत्सव का आयोजन होगा।

इसे भी पढ़ें; देवरानी-जेठानी की मौत: सुबह की सैर बनी आखिरी सफर, सड़क हादसे से गांव में पसरा सन्नाटा

पेशवा परिवार का गणेशोत्सव कलश स्थापना से शुरू  
पेशवा परिवार की गणेश पूजा शनिवार को रामघाट स्थित अमृत विनायक मूंगा गणेश मंदिर में शुरू हुई। सुबह कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू हो गई। गणेश मंदिर एवं अन्नपूर्णा क्षेत्र एंडामेंट ट्रस्ट के प्रबंधक पं. किशन राम डोहकर ने बताया कि वैदिक विद्वानों ने कलश स्थापना कर पूजन-अर्चन किया। 14 सितंबर को भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भजन संध्या में दिल्ली की वृंदा गुजराती का गायन व डॉ. संजय वर्मा का गिटार वादन होगा। उन्होंने बताया कि रविवार को पूजा में पेशवा परिवार के पुष्कर पेशवा शामिल होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed