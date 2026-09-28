Ghazipur News: श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका लाकर किया पाणिग्रहण

विज्ञापन



कथावाचक ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट पर भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया। वृंदावन का निधिवन इस दिव्य लीला का प्रमुख स्थल माना जाता है। रुक्मिणी विवाह प्रसंग में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका लाकर विधिपूर्वक पाणिग्रहण करने का वर्णन किया गया। आयोजक परिवार गुलाब शंकर सिंह की ओर से श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई। भजन-संगीत से कथा स्थल भक्तिमय बना रहा। संवाद

विज्ञापन

खानपुर। बाजार में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन रविवार को कथावाचक अरविंद तिवारी महाराज ने उद्धव चरित्र, महारास लीला और श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। महारास लीला का वर्णन सुन श्रद्धालु भावविभोर हो गए।