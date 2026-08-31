फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Selling cold drinks above MRP; weighing sweets along with the box.

Ghazipur News: एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहे कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा समेत तौल रहे मिठाई

Mon, 31 Aug 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Selling cold drinks above MRP; weighing sweets along with the box.
जनपद में एमआरपी से अधिक मूल्य पर कोल्ड ड्रिंक बेचा जा रहा है। साथ ही मिठाई की तौल डिब्बा सहित करके ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा है। इसका खुलासा बाट-माप विभाग की कार्रवाई से हुआ है।
विज्ञापन

तीन महीने में एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री, घटतौली, मुहर न लगाना, सत्यापन न होना आदि के 200 मामले में विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

जिले में कोल्ड ड्रिंक का कारोबार मार्च से अक्तूबर महीने तक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई विक्रेता कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के नाम पर दो रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त मूल्य वसूलते हैं। जागरूकता के अभाव में ग्राहक भी खरीद लेते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायत के आधार पर जब विभाग की ओर से जांच की गई, तो ऐसे 22 मामले सही पाए गए। सबसे अधिक मामले जनपद के मुहम्मदाबाद, सदर, जमानिया व कासिमाबाद क्षेत्र से प्रकाश में आए हैं। कार्रवाई करते हुए 22 कोल्ड ड्रिंक विक्रेताओं के ऊपर 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह मिठाई बिक्री में भी घटतौली का मामला प्रकाश में आया है। जांच की गई तो दो विक्रेताओं को डिब्बा सहित मिठाई बिक्री करते हुए पाया गया। इनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed