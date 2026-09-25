Ghazipur News: सीनियर पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाडि़यों का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:32 AM IST
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गाजीपुर। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक वाराणसी के लालपुर में आयोजित की जा रही है। क्रीड़ाधिकारी देवीप्रसाद ने बताया कि इसका जिला स्तरीय चयन-ट्रायल जिला खेल कार्यालय के सौजन्य से बृहस्पतिवार को करमपुर स्थित स्व. मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
ट्रायल में कुल 35 खिलाड़ियो ने प्रतिभाग किया जिसमें 10 बेस्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में धर्मेंद्र यादव, पवन यादव, राजा राजभर, पुनीत, उदल, सतीश यादव, आनंद राजभर, रवि राजभर, बृजेश यादव एवं नीरज यादव शामिल हैं।
चयनित खिलाडी मंललीय चयन-ट्रायल जो 25 सितंबर को वाराणसी के लालपुर स्थित डा. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे। संवाद
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ट्रायल में कुल 35 खिलाड़ियो ने प्रतिभाग किया जिसमें 10 बेस्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में धर्मेंद्र यादव, पवन यादव, राजा राजभर, पुनीत, उदल, सतीश यादव, आनंद राजभर, रवि राजभर, बृजेश यादव एवं नीरज यादव शामिल हैं।
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चयनित खिलाडी मंललीय चयन-ट्रायल जो 25 सितंबर को वाराणसी के लालपुर स्थित डा. भीमराव आंबेडकर क्रीड़ा संकुल में होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे। संवाद