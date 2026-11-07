Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Selection of 10 players for the competition

Ghazipur News: प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन

Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Selection of 10 players for the competition
जिला स्तरीय सबजूनियर बालिका  वर्ग की कबड्डी ट्रालय  में चयनित खिलाड़ी। स्रोत- स्टेडियम
गाजीपुर। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह प्रतियोगिता 14 से 16 नवंबर तक रायबरेली में आयोजित की जाएगी। जिला क्रीड़ाधिकारी देवीप्रसाद ने बताया कि जिला स्तरीय चयन-ट्रायल शुक्रवार को शहर के गोराबाजार स्थित नेहरु स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 35 बालिकाओं ने भाग लिया, जिनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में सृष्टि कुशवाहा, अंजली, मधुबाला, नेहा यादव, प्रीति, काजल, प्रिया, काजल चौधरी, चांदनी खातून और आंचल विश्वकर्मा शामिल हैं। ये खिलाड़ी 12 नवंबर को वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed