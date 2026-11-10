गाजीपुर: डेढ़ लाख रुपये जीतने के बाद विवाद, ग्राम प्रशासक ने मजदूर को मारी गोली; मौत

एनकाउंटर के डर से तख्ती लेकर पहुंचा कोतवाली

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपी संजय बिंद सदर कोतवाली पहुंचा। उसके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर 'मैं संजय बिंद आत्मसमर्पण कर रहा हूं' लिखा था। उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।



पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटनास्थल पर जुआ खेलते हुए उसने डेढ़ लाख रुपये जीते थे। जीत की रकम छीनने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने पिस्टल से गोली चला दी। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी मनबढ़ किस्म का है। उसके खिलाफ पहले से तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।



माता-पिता का इकलौता बेटा था अजय, तीन साल की बेटी

मोहांव गांव निवासी अजय कुमार तीन बहनों में इकलौते भाई थे। वह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी अर्पणा और तीन साल की बेटी लाडो है। बेटे की मौत के बाद माता-पिता, पत्नी और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



मंगलवार को पत्नी अर्पणा ने एसपी सिटी के सामने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।



जाम खुलने के बाद भी गांव में पुलिस तैनात

हत्या के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल, मृतक के घर और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।



मृतक अजय का पोस्टमार्टम बीएचयू में कराया गया। इसके बाद शव गांव के लिए रवाना किया गया। अंतिम संस्कार तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम सतर्क रही।