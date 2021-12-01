Ghazipur News: 13 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे राजकुमार पाल, सीएम ने दी बधाई

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पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 36 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव और अयोध्या के विकास से सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकुमार पाल की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले पूर्व सांसद ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन भी किया।

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गाजीपुर। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और गाजीपुर निवासी राजकुमार पाल को 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने सोमवार को गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजकुमार पाल ओलंपिक पदक जीतकर गाजीपुर का गौरव बढ़ा चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले वह जनपद के पहले खिलाड़ी होंगे। प्रदेश सरकार उन्हें पहले ही पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्त कर सम्मानित कर चुकी है।