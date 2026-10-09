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Ghazipur News: सतीश और सौरभ का हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित

Fri, 09 Oct 2026 11:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:34 PM IST
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Satish and Saurabh selected for the hockey competition.
हाकी ​खिलाड़ी सतीश और सौरभ को शुभकामना देते स्टेडियम के संस्थापक रामपुकार सिंह-स्रोत-पाठक
खानपुर। भुजहुआ स्थित शिवकाल भैरव स्टेडियम के दो हॉकी खिलाड़ियों सतीश राजभर और सौरभ यादव का सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सतीश वाराणसी मंडल और सौरभ आजमगढ़ मंडल की ओर से मैदान पर उतरेंगे।
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दोनों खिलाड़ी 12 से 17 अक्टूबर तक इटावा में आयोजित प्रदेशीय समन्वय सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता में अपने-अपने मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके चयन की खबर मिलते ही स्टेडियम और आसपास के गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेडियम के संस्थापक रामपुकार सिंह ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का मंडल स्तर पर चयन पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।
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कोच धर्मेंद्र राजभर ने कहा कि नियमित अभ्यास और मेहनत के बल पर खिलाड़ियों ने यह मुकाम हासिल किया है। इस अवसर पर कमलेश मिश्रा, मनोज सिंह, आशीष विश्वकर्मा और अरविंद सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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