Ghazipur News: मां कामाख्या धाम में 500 मीटर, कष्टहरणी देवी के दर्शन के लिए 600 मीटर तक लगी भक्तों की कतार

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शक्ति की अराधना करके सुख, समृद्धि की कामना करते हुए पूरे विश्व के कल्याण की कामना की गई। करहिया स्थित मां कामाख्या धाम के महंथ आकाश राज तिवारी ने बताया कि पहले दिन करीब तीन हजार लोगों ने मां का दर्शन-पूजन किया। लोग सपरिवार दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे थे। साथ ही पड़ोसी जनपद चंदौली के भक्तों ने भी मां के दरबार में हाजिरी लगाई।बिहार के बक्सर, रामगढ़, सासाराम व भभुआ से भी देवी भक्त पहुंचे थे। 500 मीटर लंबी कतार में श्रद्धालुओं ने मां कामाख्या के दर्शन के लिए आधे घंटे तक इंतजार किया। सुरक्षा के लिहाज पुरुष व महिला कांस्टेबल की तैनाती थी। साथ ही पीएसी की भी तैनाती की गई थी।उधर, करीमुद्दीनपुर स्थित कष्टहरणी देवी मंदिर के पुजारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि पहले दिन पांच हजार लोगों ने दर्शन किया। मंदिर परिसर में 600 मीटर लंबी कतार लगी थी। मां कष्टहरणी देवी के दर्शन के लिए एक भक्त को 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। प्रकाश व्यवस्था के मद्देनजर दो जनरेटर व हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था की गई थी।क्षेत्र के लठठूडीह, करीमुद्दीनपुर, दुबिहा, हरदासपुर, कमसड़ी, असावर, मसौनी, गोड़ऊर, पतार, विशंभरपुर, ऊंचाडीह, परसा, राजापुर, परसा राम, मुहम्मदाबाद समेत बिहार के भरौली व बलिया जनपद के चितबड़ागांव से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे।