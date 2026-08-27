पुलिस ने घेरा कोर्ट परिसर: संदिग्ध वस्तु की सूचना से हड़कंप, डॉग स्क्वॉड व एंटी सैबोटॉज टीम पहुंची; मॉक ड्रिल

स्वाट टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर त्वरित प्रतिक्रिया और खोजी अभियान का अभ्यास किया। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम ने आग या अन्य आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया तथा आवश्यक उपकरणों के संचालन की तैयारियां परखीं।



एएसपी सिटी डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय परिसर जैसे संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता को परखना, विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय मजबूत करना और किसी भी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी ड्रिल समय-समय पर कराई जाती रहेंगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी न्यायालय सुरक्षा समेत पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।