Ghazipur News: जगह-जगह मिले कूड़े के ढेर, नगर पालिका कर्मियों को तत्काल सफाई करने को कहा

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एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका की टीम ने कॉलोनी में सफाई शुरू करा दी। एसडीएम निधि ने चेतावनी दी कि अब कांशीराम आवासीय कॉलोनी में किसी भी सूरत में दोबारा कूड़ा नहीं डाला जाएगा। यदि नियमों की अनदेखी कर भविष्य में यहां कचरा डंप किया गया तो संबंधित जिम्मेदारों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।कॉलोनी में लंबे समय से कूड़ा डंप किए जाने और उससे फैल रही दुर्गंध व गंदगी से परेशान नागरिकों ने मंगलवार को नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी रोककर विरोध जताया था। इसके बाद तहसील मुख्यालय पर धरना देकर जाम भी लगाया था। नागरिकों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जितेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, कानूनगो शाहआलम समेत राजस्व और नगर पालिका की टीम मौजूद रही।