फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Piles of garbage were found scattered across various locations; municipal workers were directed to clean them up immediately.

Ghazipur News: जगह-जगह मिले कूड़े के ढेर, नगर पालिका कर्मियों को तत्काल सफाई करने को कहा

Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Piles of garbage were found scattered across various locations; municipal workers were directed to clean them up immediately.
कॉलोनीवासियों की शिकायत के बाद कांशीराम आवास का निरीक्षण करतीं जमानिया एसडीएम निधि सहित व ईओ सं - फोटो : सांकेतिक
जमानिया। स्टेशन बाजार स्थित कांशीराम आवासीय कॉलोनी में कूड़ा डंप किए जाने के विरोध में नागरिकों के धरना-प्रदर्शन और कूड़ा गाड़ी रोकने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी निधि ने प्रशासनिक और नगर पालिका की टीम के साथ कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण किया। जगह-जगह कूड़े के ढेर मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और नगर पालिका कर्मियों को तत्काल सफाई कराने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका की टीम ने कॉलोनी में सफाई शुरू करा दी। एसडीएम निधि ने चेतावनी दी कि अब कांशीराम आवासीय कॉलोनी में किसी भी सूरत में दोबारा कूड़ा नहीं डाला जाएगा। यदि नियमों की अनदेखी कर भविष्य में यहां कचरा डंप किया गया तो संबंधित जिम्मेदारों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

कॉलोनी में लंबे समय से कूड़ा डंप किए जाने और उससे फैल रही दुर्गंध व गंदगी से परेशान नागरिकों ने मंगलवार को नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी रोककर विरोध जताया था। इसके बाद तहसील मुख्यालय पर धरना देकर जाम भी लगाया था। नागरिकों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जितेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, कानूनगो शाहआलम समेत राजस्व और नगर पालिका की टीम मौजूद रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed