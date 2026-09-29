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Ghazipur News: आंदोलन के लिए पेंशनरों ने की बैठक

Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:52 AM IST
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Pensioners held a meeting regarding the agitation.
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन और अखिल भारतीय
गाजीपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स भवन में सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन और अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन शीर्ष कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। इसमें 29 सितंबर को शहर के सरजू पांडेय पार्क में आयोजित विशाल धरना आंदोलन की सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की।
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जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित करने से जिले भर के पेंशनर आक्रोशित हैं। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। इसके चौथे चरण में 29 सितंबर की सुबह 10 बजे देश के 800 जनपदों में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
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जिले में बड़ी संख्या में पेंशनर्स अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर सरजू पांडेय पार्क सभा और धरना देंगे। इस मौके पर जनार्दन सिंह, अशोक कुमार, डीएन राय, डॉ. दिनेश सिंह, रमाशंकर यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अंबिका दूबे ने किया। संवाद
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