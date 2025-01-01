Ghazipur News: एक घायल अस्पताल से डिस्चार्ज, दूसरा गंभीर

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आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें

गोलीकांड के बाद इलाके में तनाव के मद्देनजर पीड़ित परिवार के घर पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद सुधाकर पांडेय ने बताया कि आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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भांवरकोल। सुखडेहरा गोलीकांड में घायल सीआईएसएफ जवान राघवेश यादव को बृहस्पतिवार शाम बीएचयू ट्रामा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दूसरे घायल पंकज यादव की हालत अब भी नाजुक है। पंकज की रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी है। परिवार के अनुसार, एक-दो दिन में उनका ऑपरेशन होना है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सुखडेहरा गांव में मंगलवार शाम जसदेवपुर मोड़ के पास गोलीबारी की घटना हुई थी। आरोप है कि मामूली विवाद में दो भाइयों ने गांव के ही राघवेश यादव और पंकज यादव पर जानलेवा फायरिंग की। दोनों को गोली लगने से घायल होने के बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। राघवेश की अस्पताल से छुट्टी हो गई है, जबकि पंकज का उपचार जारी है।