Ghazipur News: गृहकर वसूली के विरोध में आठवें दिन भी धरने पर बैठे सभासद

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धरने पर बैठे सभासदों ने कहा कि नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नवीन गृहकर की वसूली अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद नगरवासियों पर गृहकर जमा करने का दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के रवैये को तानाशाही करार दिया और उनसे नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की मांग की। सभासदों ने कहा कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते आमजन के हितों की रक्षा करना उनका दायित्व है। जब तक छह सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। धरने में रजनीकांत, मनीष, उमराव, शिवबचन, विकास जायसवाल, प्रमोद यादव, सुरेंद्र साहू, राकेश आदि मौजूद रहे।

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जमानिया। नगर पालिका परिषद में नवीन गृहकर की वसूली स्थगित करने समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर सभासदों का धरना बृहस्पतिवार को आठवें दिन भी जारी रहा। सभासदों ने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को पालिका परिसर से निकालकर जिला मुख्यालय तक ले जाया जाएगा।