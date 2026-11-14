Ghazipur News: छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी

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गाजीपुर डिपो के बेड़े में कुल 89 बसें हैं, जिनमें से आवश्यकतानुसार उन रूटों पर अतिरिक्त बसों को लगाया जाएगा जहां यात्रियों की भीड़ अधिक होने की संभावना है। रोडवेज प्रशासन ने कहा कि त्योहारी सीजन में यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा मिलेगी।डाला छठ, जो कि छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने गंतव्यों की ओर यात्रा करते हैं। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ जाता है।यात्रियों की इस बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से, रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक हो, वहां बसों की उपलब्धता बनी रहे।रोडवेज प्रशासन का मानना है कि अतिरिक्त बसों के संचालन से त्योहारी सीजन में यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी।