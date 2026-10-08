काशी में नितिन नवीन: छात्रों से बोले- युवाओं को जेन जी, जेन अल्फा, बीटा या गामा में बांटने की साजिश हो रही

हिम्मत है तो इस्तीफा दें राहुल गांधी, केरल-तमिलनाडु में भी चुनाव इसी आयोग ने करवाया था- नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की विधिवत पूजा अर्चना कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि अराजकतावादी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें केवल समाज में द्वेष घोलना आता है। अगर ऐसा ही था, तो केरल में भी चुनाव इसी चुनाव आयोग ने कराया था। तमिलनाडु में, जहां ये पीछे से सत्ता में पहुंचे हैं, वहां का चुनाव भी इसी चुनाव आयोग ने कराया था। अगर हिम्मत है, तो राहुल गांधी को पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए।



नितिन नवीन ने कहा कि जिस प्रकार का खेल ये खेल रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जो लोग अलग-अलग जगहों से आकर भारत के लोगों का हक मार रहे हैं, उन्हें हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के संसाधनों, संपदा और भूमि पर घुसपैठियों का हक नहीं होने देंगे। विदेशी मानसिकता से लोगों को यहां बसाने के प्रयास के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ेगी।